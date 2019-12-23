ولايتي: المظاهرات المتواصلة بلبنان بعد تكليف دياب تتم بتحريض من السعودية وإسرائيل

اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي في حديث لقناة "روسيا اليوم" أن "المظاهرات المتواصلة في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة تتم بتحريض من قبل السعودية وإسرائيل"، معرباً عن ترحيب طهران بتكليف دياب، مؤكداً "أننا نحترم أي قرار يتخذه الشعب اللبناني"، مبدياً عن قناعته بـ"أن المظاهرات في لبنان ستتضاءل وتنتهي مع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب الشعب اللبناني".
من جهة اخرى، أكد ولايتي أن "الحكومة الإيرانية لا تدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل تدعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي"، مشيراً إلى أن "التظاهر السلمي من حق الشعب العراقي، وعلى أي حكومة تنتخب أن تلبي مطالب الشعب"، معتبراً أن "التطورات في العراق تتجه اليوم نحو تحقيق مطالب المتظاهرين"، مضيفا "أن هذا يتحقق عبر تشكيل حكومة حريصة على حل مشاكل الشعب".
ولفت إلى "اننا لا ندعم أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بل ندعم كل من ينتخبه البرلمان العراقي ومن حق الشعب العراقي تعيين حكومته بنفسه، لم نجر أي مباحثات مع المسؤولين العراقيين لفرض أي مرشح لرئاسة الوزراء".
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