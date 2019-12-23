دياب التقى ناجحين في مجلس الخدمة المدنية ومتقدمين لوظائف وأكد على احقية مطلبهم

التقى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ وفدا من الناجحين في مباراة خفراء ​الجمارك​ الذين صدرت نتائجهم في 21 حزيران 2019 والبالغ عددهم 853 خفيرا ناجحا في مباراة تقدموا اليها في العام 2014، وجاءت نتائجها وفقا للشروط الوظيفية التي تراعي الكفاءة، الا ان مرسوم تعيينهم والحاقهم لم يصدر لغاية الان.

وشدد الرئيس دياب على أحقية مطلبهم، مؤكدا لهم أن "اقرار هذا الامر سيكون من الاولويات على جدول اعمال الحكومة العتيدة".

كما التقى الرئيس دياب، وفدا من المتقدمين الى مباراة ​مجلس الخدمة المدنية​ من الناجحين الذين صدرت نتائجهم ولم يصدر مرسوم تعيينهم ومن الذين لم تصدر نتائجهم بعد، ونقلوا اليه معاناتهم واحقية مطلبهم "في التعيين بالوظائف التي تقدموا اليها ونجحوا في المباريات، خصوصا أن مجلس الخدمة المدنية هو النافذة السليمة والصحيحة من اجل خدمة ادارات ​الدولة​، بعيدا عن المحصصات السياسية غيرها".واكد دياب احقية مطلبهم، مشددا على "ضرورة معالجة هذه الملفات الوظيفية والاجتماعية".

وكان دياب التقى وفدا يمثل 28 ألف شاب وفتاة من المرشحين لدورة تطويع رتباء وعناصر ​قوى الامن الداخلي​ الذين لم تصدر نتائجهم حتى اليوم، مع ما يترتب على ذلك من ضرر كبير بمستقبلهم.