اعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "اطلعت على ​تقرير​ ​الجيش اللبناني​ عن ​الخروقات الاسرائيلية​ العدوانية للأجواء اللبنانية يوم امس والتي اسهدفت ​سوريا​ عبر الأجواء اللبنانية"، مؤكدا ان "هذا الاعتداء السافر هو مستنكر ومدان وادعو ​المجتمع الدولي​ للتدخل لمنع هذه الاعتداءات المتكررة على السيادة اللبنانية و تقدير مدى خطورتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: استهداف سوريا عبر اجواء لبنان هو اعتداء سافر وعلى المجتمع الدولي التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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