أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن "رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس ​المطران عطا الله حنا​ قد نقل اليوم الاثنين من ​القدس​ إلى ​الأردن​ للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل ​إسرائيل​"، مشيرةً إلى أنه "من المحتمل أن يكون السم قد دس في مكتبة المطران".

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: نقل المطران حنا إلى الأردن إثر الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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