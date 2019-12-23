شمخاني: اميركا تستخدم استراتيجيتي الحظر والارهاب ضد الدول المستقلة

لفت امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانيام جايشانكار إلى أن "اميركا تستخدم استراتيجيتي الحظر والارهاب ضد الدول المستقلة"، مشيراً إلى "المشتركات التاريخية والثقافية وكذلك ماضي العلاقات بين البلدين".
وأشار إلى أن "طهران ونيودلهي يمكنهما عبر تعزيز العلاقات في مختلف المستويات وضمان توفير مصالح البلدين اداء دور مهم في السيطرة على الازمات الاقليمية وادارتها"، معتبراً أن "الارهاب والتطرف من اهم التهديدات المشتركة لجميع دول المنطقة"، لافتاً إلى أن "تضافر الجهود المستمرة وايجاد الاليات الاقليمية لمواجهة التهديدات المشتركة سيلغق الطريق امام تدخلات الدول الاجنبية بذريعة التصدي لتهديد الارهاب".
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