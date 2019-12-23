مسؤولة أممية: الأحكام الصادرة بحق قتلة خاشقجي مثيرة للسخرية وتفتقد للعدالة

اعتبرت مقررة ​الأمم المتحدة​ ل​حالات​ ​الإعدام​ خارج نطاق القانون ​أنييس كالامار​ أن "الأحكام الصادرة بحق قتلة الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ اليوم مثيرة للسخرية وتفتقد للعدالة"، مشيرةً إلى أن "العقول المدبرة لقتل خاشقجي ليست فقط حرة طليقة بل بالكاد طالتها التحقيقات"، لافتةً إلى أن "منح حصانة لقتلة خاشقجي يكشف قمعا سياسيا وفسادا وسوء استخدام للسلطة وتواطؤا دوليا".

وكانت ​النيابة العامة​ ​السعودية​، أعلنت في وقت سابق، إصدار المحكمة الجزائية أحكاما بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي، بالإضافة إلى قرارات ب​السجن​ بحق 3 متهمين آخرين، لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في ​مؤتمر​ صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.