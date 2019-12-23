إحراق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان









اسماء السيد - سالونيكي: أعلنت الشرطة اليونانية ان سيارة دبلوماسي تركي احرقت صباح الاثنين في اليونان في اجواء توتر شديد بين تركيا واليونان وهما بلدان عضوان في حلف شمال الاطلسي.

وقالت الشرطة ان احدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي (شمال). واضاف المصدر ان سيارة الموظف في القنلصية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية.

والتوتر شديد بين اليونان وتركيا حول عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي ابرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط حيث تم اكتشاف في السنوات الاخيرة حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص.

وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الاوروبي وقبرص عضو فيه. وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة.

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وقام وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الاحد بزيارة خاطفة لشرق ليبيا ومصر وقبرص اعلن خلالها توقيع اتفاق لمشروع خط الغاز "ايستميد" مع قبرص واسرائيل في الثاني من كانون الثاني/يناير.

وتساند كل من اليونان وتركيا معسكرين مختلفين في الحرب في ليبيا.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج مقرها طرابلس (غرب) المعترف بها من الامم المتحدة والتي وقعت معها اتفاقا عسكريا واتفاقا بحريا دانته بشدة اليونان.

اما اليونان فتدعم المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا المدعوم ايضا من السعودية ومصر والامارات وهي دول تقيم انقرة علاقات محدودة معها او متوترة.

ومشروع خط "ايستمد" الممتد على الفي كلم سينقل الى اليونان ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من احتياطي الاوف شور قبالة سواحل قبرص واسرائيل.