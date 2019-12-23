شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اعتماد مهندسين من نقابتهم بتشكيل لجنة تصالح مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المادة الثانية، فى مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح.

وتضمن التعديل الذى تم إدخاله على المادة الثانية أن يكون الاثنين المهندسين فى تشكيل اللجنة الفنية معتمدين من نقابة المهندسين بدلا من "معتمدين لدى الجهة الإدارية"، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى:

المادة الثانية:

Advertisements

تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة الـمهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.