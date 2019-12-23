شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق يطالب بإحياء مشروع الإذاعات الموجهة لدول أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الكاتب الصحفي ياسر رزق بإعادة إحياء مشروع الإذاعات الموجهة لدول أفريقيا، لاسيما دول شرق القارة.

جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اليوم الأثنين برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة الهوية المصرية ومدى ارتباطها بالدول الإفريقية.

ودعا ياسر رزق، إلى استغلال الثورة المصرية فى عالم الاتصالات والأقمار الصناعية فى الوصول إلى شعوب القارة ومخاطبتهم، مطالباً ببث قناتين على الأقمار الصناعية المصرية أحدهم باللغة الإنجليزية والأخرى باللغة الفرنسية.

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فى سياق متصل، دعا رزق الدولة إلى دعم المؤسسات القومية لإصدار صحيفتين أحدهم بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية وتوزع على السفارة الإفريقية فى القاهرة، والعواصم الإفريقية الكبرى وتكون معنية بشئون القارة، بالإضافة إلى مخاطبة الاتحاد الإفريقى لإصدار صحيفة تهتم بأفريقيا ويتحمل تكلفة إصدارها وتطبع وتوزع من القاهرة، مطالبا باستخدام القدرات الإعلامية المصرية بشكل منسق.

وطالب ياسر رزق، وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المصرية، لافتا إلى أننا نتحدث عن أدوات لخدمة سياسة الدولة المصرية.

وقدم ياسر رزق التهنئة إلى وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل على المنصب الجديد، مؤكدا أنه يمتلك من الخبرات ما يؤهله للتعامل بحكمة ومهارة مع الملف الإعلامى فى القارة الإفريقية.