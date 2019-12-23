عبدالعال: تصفية قانون التصالح من الكلمات المثيرة للمشكلات.. والأزمة باللائحة

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وطلب عبد العال من الحكومة أن يتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بـ15 يوما، وأن يكون هناك خارطة طريق للإجراءات التى يجب على المواطنين الراغبين فى التصالح اتخاذها، على أن يتم عرض اللائحة وخارطة الطريق على لجنة الإسكان بمجلس النواب للتوافق بأنهما.
وتساءل عبد العال، خلال الجلسة العامة، "هل هناك إرادة من الحكومة لتصفية المخالفات، وهل لديها فكر متحرر لوضع لائحة مرنة لتصفية المخالفات والقضاء عليها"، ورد عليه نائب وزير الإسكان قائلا "سنتعاون مع اللجنة فى اللائحة التنفيذية، وهذا قانون استثنائى والمخالفات ارتكبت بعد 2011"، مؤكدا أنه سيتم عرض اللائحة التنفيذية للقانون على لجنة الإسكان بالبرلمان.
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