شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لنائب : "ممكن أكون شرس جدا ولكن لسانى لا يطاوعنى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، ممكن أكون شرس جدا وعندى القدرة لكن لسانى لا يطاوعنى .

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم قائلا : أعرف أن هناك حماس للنواب و أن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده فىي الا نتخابات البرلمانية القادمة ، وهذا حق مشروع لكم :" ولكن الحقوق تأخذ بالأدب "

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جاء ذلك تعقيبا على محاولة النائب محمد عطا سليم ، الحصول على الكلمة ،للتعليق على قانون التصالح فى المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة .

وطالب رئيس البرلمان النائب محمد عطا سليم ، الالتزام بغلق باب المناقشة مؤكدا للنائب أذا كانت طريقته هى " الزعيق " ومقتنع به فهو حر مناشدا النائب الالتزام قائلا :" يا ابنى التزم حدود اللياقة فى التعامل مش كده انت كده بتسئ لنفسك"، مضيفا :"هاتوا لي عدد المرات اللى اتكلم فيها".