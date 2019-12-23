رئيس البرلمان لنائب : "ممكن أكون شرس جدا ولكن لسانى لا يطاوعنى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، ممكن أكون شرس جدا وعندى القدرة لكن لسانى لا يطاوعنى .
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم قائلا : أعرف أن هناك حماس للنواب و أن الانتخابات قادمة والجميع يسعى لتسجيل مواقف تساعده فىي الا نتخابات البرلمانية القادمة ، وهذا حق مشروع لكم :" ولكن الحقوق تأخذ بالأدب "
جاء ذلك تعقيبا على محاولة النائب محمد عطا سليم ، الحصول على الكلمة ،للتعليق على قانون التصالح فى المخالفات البناء بعد غلق باب المناقشة .
وطالب رئيس البرلمان النائب محمد عطا سليم ، الالتزام بغلق باب المناقشة مؤكدا للنائب أذا كانت طريقته هى " الزعيق " ومقتنع به فهو حر مناشدا النائب الالتزام قائلا :" يا ابنى التزم حدود اللياقة فى التعامل مش كده انت كده بتسئ لنفسك"، مضيفا :"هاتوا لي عدد المرات اللى اتكلم فيها".
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