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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على 76 اقتراحا برغبة ويحيلها للحكومة لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر
وتتعلق هذه الاقتراحات برغبة بطلبات خاصة بمشكلات ومشروعات محطات مياه وصرف صحى وإنشاء مكاتب تموين، ومشكلات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والخدمات التى تقدم لهم.
وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب حاليا، مناقشة تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
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