البرلمان يوافق على 76 اقتراحا برغبة ويحيلها للحكومة لتنفيذها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 76 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، وإحالتها للحكومة لتنفيذها، وإلزامها بتنفيذ التوصيات الواردة فيها. وتتعلق هذه الاقتراحات برغبة بطلبات خاصة بمشكلات ومشروعات محطات مياه وصرف صحى وإنشاء مكاتب تموين، ومشكلات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والخدمات التى تقدم لهم. وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب حاليا، مناقشة تعديلات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.















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