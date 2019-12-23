شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال: المسافة بين النواب وبين الوزير هامت ولست مسئولا عن غياب الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة قائلا: "تكلمنا كثيرا عن حضور الوزراء لست مسئولا عنها والمشكلة مش منى المشكلة مشكلة المجلس". Advertisements وتابع رئيس البرلمان قائلا: "رئيس المجلس يعبر عن إرادة مجموعة النواب"، مضيفا: "أنا تكلمت كثيرا عن حضور الوزراء لكن لما بيجى الوزير يلاقى احتفاء من النواب وبعدين تطالبوا رئيس المجلس بحضور الوزراء وتقولوا الوزير مجاش وهذا أمر غير مقبول لازم يكون فى مسافة بينكم وبين الوزير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عبدالعال: المسافة بين النواب وبين الوزير هامت ولست مسئولا عن غياب الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.