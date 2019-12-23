مسؤول أمني عراقي يحذر من تزايد أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي ببغداد

وصف قائد جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية العراقية لاهور الطالباني التظاهرات الاحتجاجية الجارية حاليًا في بغداد ومدن جنوب العراق بأنها "جنة وأعياد الميلاد" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل إعادة بناء نفسه مجددًا، محذرًا من أن أنشطة التنظيم في تزايد.
وقال الطالباني، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين: "إن تنظيم (داعش) الإرهابي ينشط نفسه
والحكومة المركزية في بغداد قد خلفت الكثير من الأراضي (المتنازع عليها)، واستغل تنظيم (داعش) الإرهابي هذا الوضع والمناطق المحاذية للحدود الإيرانية في ديالي إلى الموصل والحدود السورية منحت لهم حرية الحركة والسفر في تلك المناطق".
وأضاف: "أن أنشطة التنظيم الإرهابي تتزايد، ونعتقد أن مرحلة إعادة البناء قد انتهت"، موضحًا أن الخلافات بين حكومة إقليم كردستان
وتشهد العاصمة "بغداد" ومناطق وسط وجنوب العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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