رئيسا كوريا الجنوبية والصين يؤكدان ضرورة حشد الجهود لمواصلة الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الإثنين على بذل جهود متضافرة للحفاظ على زخم الحوار مع كوريا الشمالية؛ مع تزايد المخاوف حيال استئناف بيونج يانج استفزازاتها مثل اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية كو مين-جونج قولها إن "شي أخطر

مون خلال قمة في بكين بأن الكثيرين يشعرون بالقلق بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية".وأضاف شي "ينبغي أن توحد الصين وكوريا الجنوبية قواهما لمساعدة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الحفاظ على الزخم من أجل الحوار"، مشيرا إلى أن بكين وسول يمكنهما تحقيق الكثير من الأشياء إذا تضافرت جهودهما.من جانبه، أكد مون أن "الحفاظ على زخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي شيء آخر".وقالت كو إن الزعيمين بحثا أيضا مسألة مشروع قرار جديد اقترحته الصين وروسيا على مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى تخفيف بعض العقوبات المفروضة على الشمال.وبالحديث عن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، قال شي إن حكومته تعتزم التعامل معها "بمرونة".وتعقيبا على هذا الأمر، أعرب مون عن أمله في أن يحل الجانبان المشكلة من خلال "الحوار البناء".