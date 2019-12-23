كشف مصدر عسكري من القيادة العامة للجيش الليبي ، اليوم الاثنين ، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حفتر سيلتقي بالمسؤولين اليونانيين لبحث خيارات الرد على هذه الاتفاقية وعلى التصعيد التركي الأخير في ليبيا ، بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الأحد بتقديم المزيد من الدعم العسكري لحكومة فايز السراج في ليبيا.
وقال المصدر العسكري ـ في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية: إن
التي جرى التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق نهاية الشهر الماضي ، وتتعلق بترسيم الحدود في البحر المتوسط، ويتعاون الطرفان لإبطال هذه التفاهمات الجديدة التي أربكت التوازنات البحرية في المتوسط ، وأثارت نزاعات إقليمية.
وتعارض الحكومة الليبية المؤقتة واليونان بشدة مذكرة التفاهم
وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد زار أمس مدينة بنغازي، والتقى مسؤولين ليبيين من بينهم قائد الجيش خليفة حفتر وبحث معهم العلاقات الثنائية ومذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية : حفتر يزور اليونان قريبا لبحث الرد على اتفاقية أردوغان والسراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.