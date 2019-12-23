اخبار العالم

الجيش الليبي يطلق سراح سفينة الطاقم التركي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، إطلاق سراح سفينة على متنها طاقم تركي، بعدما جرى احتجازها قبالة ساحل درنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء

أحمد المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، أنه لم يجر العثور على أسلحة في السفينة التي تحمل علم جرينادا .


وأضاف المسماري، أن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.


وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يطلق سراح سفينة الطاقم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا