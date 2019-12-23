الجيش الليبي يطلق سراح سفينة الطاقم التركي

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، إطلاق سراح سفينة على متنها طاقم تركي، بعدما جرى احتجازها قبالة ساحل درنة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أحمد المسماري، وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، أنه لم يجر العثور على أسلحة في السفينة التي تحمل علم جرينادا .
وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء
وأضاف المسماري، أن البحرية الليبية قامت باحتجاز السفينة لأنها دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.
وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق، أن سرية بحرية مقاتلة، قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم جرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.
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