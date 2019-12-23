الصين تحتج ضد محتويات سلبية بشأنها في قانون تفويض الدفاع الأمريكي

أعربت الصين اليوم الاثنين عن استيائها الشديد إزاء ما تضمنه "قانون تفويض الدفاع الوطني (الأمريكي) للسنة المالية 2020" .. مشيرة إلى أنها قدمت احتجاجا صارما للولايات المتحدة بهذا الشأن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - في تصريح اليوم تعليقا على إقرار القانون سالف الذكر الذي يتضمن محتويات سلبية حول تطور القوة العسكرية الصينية وبنودا متعلقة بتايوان وهونج كونج وشينجيانغ- "إن الصين

تحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحامل الأيديولوجي والنظر إلى تطور الصين وعلاقاتها مع الولايات المتحدة بموضوعية وعقلانية.



ودعا شوانغ إلى عدم تنفيذ البنود السلبية المتعلقة بالصين في مشاريع القوانين ذات الصلة، لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة.

