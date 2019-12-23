سعود القحطاني بعد الإفراج عنه يتصدر تويتر

بعد اختفائه عن الأضواء الإعلامية والأوساط السياسية لعدة أشهر منذ قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تصدر اسمه من جديد ليحتل سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، ترند موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" خلال ساعات ماضية قليلة، وذلك بعد اعلان النيابة السعودية في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، الافراج عنه وثبات عدم تورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

السعودية: لم يثبت أي دليل ضد سعود القحطاني في قضية اغتيال جمال خاشقجي

وقالت النيابة العامة في السعودية، الاثنين، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وأخلي سبيله لعدم اثبات اي دليل ضده.

إلى ذلك، أصدرت النيابة أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.

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السعودية.. قضية اغتيال جمال خاشقجي من القنصلية وحتى الحكم بإعدام 5 متهمين

وقالت إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد طالب في

نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل، وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.

كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي أواخر سبتمبر الماضي أعلنت شركة تويتر، إيقاف حساب سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والذي اعفي من منصبه في أعقاب حادثة مقل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر العام الماضي.