الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية بأوزبكستان.. ونسبة الإقبال 71%

أعلن ميرضيا أولوج بك عبدالسلاموف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات التشريعية في أوزبكستان بلغت 71% من إجمالي عدد الناخبين أي حوالي 960ر13 مليون ناخب من بينهم 200ر1 ألف أوزبكي يعيش في الخارج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات - في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/ - أن الحزب الليبرالي الديمقراطي حصل على 43 مقعدا وحزب الديمقراطي الشعبي 35 مقعدا وحزب عدالت الديمقراطي الاجتماعي 21 مقعدا وحزب أوزبكستان البيئي 11 مقعدا.



وتابع "أن 36 سيدة فازت في هذه الانتخابات وأن 74 مرشحا سوف يتنافسون على

20 مقعدا في 22 دائرة في مرحلة إعادة الانتخابات التي سوف تعقد بعد أسبوعين"، مؤكدا أهمية الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس في ضوء الإصلاحات التي تستهدف تطوير المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



وأفاد بأن أوزبكستان تدخل مرحلة جديدة بعد هذه الانتخابات التي اتسمت بالنزاهة والديمقراطية والشفافية والانفتاح، مشيرا إلى أن الحكومة الأوزبكية بدأت في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية منذ عامين من خلال تبني قانون جديد للانتخابات، فضلا عن نشر أعداد كبيرة من المراقبين الدوليين من بينهم ممثلون عن

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المنظمات الدولية والإقليمية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المراقبين والصحفيين الأجانب الذين شاركوا في الانتخابات 1055.



وقال إن بعض المراقبين قاموا بمراقبة الانتخابات من خلال 120 كاميرا فيديو في 60 مركزا للاقتراع، لافتا إلى أنه تم تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الصحفية للجنة المركزية الانتخابات وبعض الوزراء المعنيين والمسئولين من اللجنة المركزية للانتخابات في الأقاليم المختلفة.



وأوضح أن اللجنة المركزية تولي اهتماما كبيرا بالتصدي للانتهاكات في عملية الانتخابات وتجري تحقيقا في المخالفات التي يقدمها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بإبطال النتيجة إذا تم التأكد من المخالفات.



وذكر أن اللجنة ستعمل على تلافي العيوب والمشاكل التي شهدتها الانتخابات التشريعية في المستقبل، حيث حدث انقطاع للكهرباء في أحد المراكز الاقتراع، مضيفا أن الانتخابات التشريعية شهدت تصويتا سلميا وشفافية الديمقراطية وفقا للمعايير الدولية.

