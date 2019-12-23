الرئيس الصيني قلق من التوتر بين كوريا الشمالية وأميركا

عبر الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، عن مخاوف إزاء التوتر المتصاعد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكرت كو مين-جونج المتحدثة باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أن شي قال لمون، خلال قمة في بكين، إن "الكثيرون يشعرون بالقلق بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية".

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن شي دعا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الحفاظ على الزخم من أجل الحوار.

وأضاف شي "ينبغي أن توحد الصين وكوريا الجنوبية قواهما لمساعدة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الحفاظ على الزخم من أجل الحوار".

كانت بيونج يانج انسحبت من المفاوضات مع الولايات المتحدة بحجة أنها لم تحقق تقدما. وحددت كوريا الشمالية نهاية شهر ديسمبر الجاري موعدا لاستئناف تجاربها النووية والصاروخية إذا لم تقدم واشنطن مقترحات جديدة تؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي عقدا قمتين. لكنهما لم تسفرا عن تحقيق تقدم يذكر.

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