ألمانيا تتمسك بالنهج المشترك في استقبال اللاجئين القُصّر

في النقاش حول استقبال أطفال من مخيمات لجوء يونانية، استبعدت الحكومة الألمانية أي تصرف منفرد من جانبها في هذا الصدد.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين، في برلين: "نبحث عن حل أوروبي من أجل المستقبل... ليس بمقدور ألمانيا انتهاج سياسة منفردة في ذلك".

كما أعربت وزارة الداخلية الألمانية عن موقف مماثل، حيث قال وكيل وزارة الداخلية، هيلموت تايشمان، اليوم الاثنين، في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "لا نراهن على حل منفرد، بل على حل أوروبي"، معرباً عن تفاؤله إزاء التوصل إلى هذا الحل العام المقبل.

وكان رئيس حزب الخضر الألماني، روبرت هابيك، طالب الحكومة في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس الأحد باستقبال نحو 4 آلاف طفل لاجئ من الجزر اليونانية، حتى إذا لم يتم التوصل إلى توافق أوروبي.

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وأوضحت متحدثة باسم الحزب اليوم أن هابيك كان يقصد الأطفال والقصر اللاجئين الذين قدموا بدون مرافق، مضيفة أن الأمر لا يدور أيضا حول استقبال كافة القصر دفعة واحدة من المعسكرات، بل الأصغر سناً والأضعف أولا.

وعارض هذا المقترح ساسة من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديموقراطي الحر.

ويقيم في مخيمات اللجوء في جزر شرق بحر إيجة - بحسب بيانات أثينا- نحو 40 ألف لاجئ، رغم أنها تكفي لإيواء نحو 7500 لاجئ فقط.