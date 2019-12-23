كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تستعد لاحتجاجات عطلة عيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد إقليم هونج كونج للاحتجاجات خلال أسبوع عيد الميلاد حيث يخطط المتظاهرون للتجمع في مناطق في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك مراكز التسوق الرئيسية، وهي الأحدث منذ أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات.

يخطط المتظاهرون للتجمع في خمسة مراكز تجارية عشية عيد الميلاد، وسيقومون بالعد التنازلي لعيد الميلاد بالقرب من واجهة الميناء بالمدينة في منطقة تسيم شا تسوي الصاخبة للتسوق.

كما يتم التخطيط للاحتجاجات في أماكن مختلفة في يوم عيد الميلاد وفقًا للإشعارات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي احتجاجات هذا الأسبوع، بعد عطلة نهاية أسبوع من المظاهرات، بما في ذلك مظاهرة يوم الأحد، والتي انتهت بالمصادمات عندما هاجم المتظاهرون المقنعون الذين يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالركل واللكم ورشقوا الطوب والزجاجات.

وردت الشرطة برشقات نارية من رذاذ الفلفل. وقال شهود عيان من "رويترز"، إن أحد الضباط وجه مسدسه ووجهه نحو حشد لكنه لم يطلق النار.

في وقت سابق يوم الأحد، تظاهر أكثر من 1000 شخص لدعم المسلمين من الإيغور الصينيين، الذين تم احتجازهم بشكل جماعي في معسكرات في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.

حصل التجمع على إذن من الشرطة، لكن الشرطة قالت، إنها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات بعد أن هاجم المتظاهرون الضباط لمساعدة شخص معتقل على الفرار.

أصبحت الاحتجاجات الآن في شهرها السابع، وإن كان في هدوء نسبي مقارنة بحجم وشدة المواجهات السابقة. ألقت الشرطة القبض على أكثر من 6 آلاف شخص منذ اشتداد الاحتجاجات في يونيو، بما في ذلك أكثر من 52 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

يشعر الكثير من سكان هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون أنه يتدخل الصينيين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

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الصين تنفي التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.

كثير من سكان هونج كونج غاضبون أيضًا من وحشية الشرطة المتصورة ويطالبون بإجراء تحقيق مستقل في ذلك. الشرطة تنفي استخدام القوة المفرطة.

وتشمل المطالب الأخرى للمتظاهرين إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين والديمقراطية الكاملة.

قام المتظاهرون، الذين يناصر بعضهم باستقلال هونج كونج، بإزالة العلم الوطني من موقعه في موقع الاحتجاج، وهي خطوة أدانتها الحكومة باعتبارها تدنيسًا غير قانوني.

أوضحت حكومة بكين وهونج كونج أن أي دعوة للاستقلال لن يتم التغاضي عنها.

وقالت حكومة المدينة في بيان، خلال الليل: "الدفاع عن استقلال هونج كونج... لا يخدم المصلحة الشاملة والطويلة الأجل لمجتمع هونج كونج. كما أنه مخالف للسياسات الأساسية المعمول بها في جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بهونج كونج".

في حين أن الشرطة، بما في ذلك زعيم نقابة شرطة كبرى، قد أشارت إلى المتظاهرين على أنهم صراصير، فإن المتظاهرين ينادون يطلقون عليهم روتيني كلاب الشرطة.

اليوم الإثنين، بثت محطة RTHK الإذاعية العامة مقطع فيديو لضابط علاقات عامة بالشرطة يقلل من أهمية مصطلح الصرصور.

وقال الضابط، إنه لا ينبغي أن "يتم المبالغة في تفسير المصطلح" لأنه في حين أنه قد يكون سلبيًا، هناك طريقة أخرى لفهم أن الصراصير كانت "مليئة بالحيوية".

