كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها تمتلك 60 طنا من الماء الثقيل في مفاعل أراك.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي: "لدينا 60 طنا من المياه الثقيلة في مفاعل آراك. وقمنا باستخدام 51 إلى 52 نظاما لتشغيل مفاعل آراك".

وأضاف صالحي، عقب إعلانه تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي: "إيران لم ولن تسعى لتصنيع السلاح النووي، وفق فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".

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وأشار صالحي، إلى أن البلوتونيوم الذي يتم إنتاجه في إيران في الوقت الراهن لا يمكن استخدامه لصناعة القنابل الذرية.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي بالماء الثقيل، وذلك بحسب وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه "برعاية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي تم اليوم الاثنين تدشين الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للابحاث في المحافظة المركزية وسط إيران".