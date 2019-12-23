كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطاقة الروسي: نتوقع استكمال نورد ستريم 2 قريبا رغم التحديات التي تواجهه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع وزارة الطاقة الروسية استكمال خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قريبًا، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها المشروع، حسبما أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع شبكة RBK الروسية.

وقال "نوفاك": "على الرغم من كل العوامل التي كانت تعمل ضد المشروع، فإننا نتوقع الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم 2 قريبًا".

وأضاف المسؤول الروسي، أن خط الأنابيب كان مشروعًا استراتيجيًا استثمرت فيه العديد من شركات الطاقة الأوروبية والروسية، والذي كان واعدًا.

واجه خط أنابيب نورد ستريم 2 العديد من التحديات أمام بنائه، بما في ذلك، مؤخرًا، موافقة الكونجرس الأمريكي على فرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع.

في أعقاب قرار واشنطن، رفضت كل من موسكو وبرلين القيود المفروضة على نورد ستريم 2، مؤكدة أنه سيتم إطلاقه على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، نتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخراً على خط أنابيب نورد ستريم 2 وتورك ستريم قائلاً، إنه لا ينبغي لأي بلد أن يشك في عدم موثوقية الولايات المتحدة.

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وأضاف "لافروف"، في حديث أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الاثنين: "لقد أثبتت الولايات المتحدة مرة أخرى أن سياساتها تتجه نحو الردع بوسائل مختلفة - العقوبات والإنذار والتهديدات".

وأردف "لافروف": "عندما تعاقب دولة أقرب حلفائها على حل مشاكلها الاقتصادية، لا أعتقد أن هناك دولة واحدة في العالم يمكن أن تشك في أنه إذا وعدت الولايات المتحدة بشيء ما، فبإمكانها الانسحاب في أي لحظة".

يوم الأحد، أكد "لافروف" للناس أنه سيتم الانتهاء من مشروع خط الأنابيب تورك ستريم تمامًا، مضيفًا أن تورك ستريم من المقرر إطلاقه بالكامل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الوقت ما زال مبكرًا لمناقشة فرض عقوبات محتملة على واشنطن.

وأضاف "بيسكوف": "من السابق لأوانه الحديث عن فرض عقوبات روسية متبادلة حتى الآن، لكن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تبقى دون رد"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات ستناقش عندما تخدم المصالح الوطنية الروسية على أفضل وجه.

وأوضح، أن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية "غير مقبولة" وأعرب عن أمله في ألا تمنع مثل هذه الإجراءات المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، قال "بيسكوف"، إن روسيا تدرس إمكانية الاستعاضة عن Allseas، مسترشدًا بهدفها الأساسي - لاستكمال بناء نورد ستريم 2.