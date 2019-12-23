كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصادم 69 سيارة.. حادث سير مروع في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 51 شخصًا على الأقل، جراء حادث تصادم 69 سيارة على الطريق السريع الرئيسي في مقاطعة يورك بولاية فرجينيا الأمريكية، أدى إلى اختناق مروري كبير.

وقالت شرطة الولاية، إن ضبابا كثيفا وجليدا على جسر كوينز كريك، كان وقت وقوع الحادث، في حوالي الساعة 7:51 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

في البداية ذكرت الشرطة، أن 35 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، لكن بعد ذلك قامت بتحديث عدد المصابين إلى 51 شخصا في فترة ما بعد الظهر، مشيرة إلى أن الإصابات تتراوح بين الطفيفة والحرجة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات.

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وأعلن متحدث باسم المركز الطبي الإقليمي ريفرسايد، أمس الأحد، عن أن المركز كان يعالج 25 من المصابين، أحدهم في حالة خطيرة.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب 6 ساعات كاملة.

وطلب من السائقين تجنب الطريق السريع، وإلغاء خطط السفر أثناء العطلات، في الوقت الذي من المتوقع أن يسافر فيه أكثر من 104 مليون أمريكي بالسيارة خلال موسم العطلات، وهو الرقم الأعلى تسجيلا في الولايات المتحدة، بحسب بيانات شركة "INRIX" التحليلية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.