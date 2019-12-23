ضربة “موجعة ” للوداد.. إصابة خطيرة تهدد موسم أشرف داري وفحوصات دقيقة تكشف مدة غيابه

تلقى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خبرا سيئا مباشرة بعد لقاء “الديربي” الذي جمعه أمس الأحد، بغريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، في إطار الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك بعد أن تم التأكد من خطورة إصابة المدافع أشرف داري.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن الإصابة التي تعرض لها داري خطيرة جدا، وقد تغيبه عن الملاعب لما تبقى من هذا الموسم، في انتظار إجراء الفحوصات الدقيقة اليوم الإثنين، التي ستكشف بوجه دقيق طبيعة ودرجة خطورة الإصابة.

المصادر ذاتها، أكدت إصابة اللاعب بتمزق في الأربطة، وهي الإصابة التي ستفرض عليه الخضوع لعملية جراحية، ستقام على الأرجح خارج المغرب، وبالضبط في الديار القطرية بمركز “أسبيطار”، وذلك بعد الاحتكاك الخطيرة الذي جمعه بمهاجم الرجاء، بين مالانغو.

وتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة للوداد، المثقل أصلا بالإصابات، وفي جميع المراكز المهمة، خاصة وأن النادي مقبل على مباراتين هامين في عصبة الأبطال، والبطولة الاحترافية، أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي والمغرب التطواني.