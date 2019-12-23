تأجيل البت في استئناف الأسير المضرب زهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجلت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر"، اليوم الإثنين، البت في الاستئناف الذي قدمته هيئة شؤون الأسرى باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 93 على التوالي، وذلك بذريعة إمهال النيابة العسكرية ليومين لتقديم ردها على الاستئناف.

وستعقد له جلسة للنظر في الاستئناف المقدم وقدمت هيئة الأسرى استئنافا باسم الأسير زهران ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر.

وقالت هيئة الأسرى، إن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حضروا للتحقيق مع الأسير زهران، أمس الأحد، في "عيادة سجن الرملة" رغم إضرابه وحالته الصحية المتردية.

كما حضر ضباط من إدارة سجون الاحتلال والاستخبارات وقدموا له وعودا شفوية بإنهاء قضيته، علما أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد قدمت ذات الوعود للأسير في إضرابه السابق خلال شهر تمّوز/ يوليو الماضي والذي استمر لمدة 39 يوما، ونكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

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وكانت إدارة "عيادة سجن الرملة" قد نقلت الأسير زهران إلى أحد المستشفيات المدنية، أمس الأحد، بعد تدهور وضعه الصحي، وأعادته في اليوم نفسه للسجن.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال.