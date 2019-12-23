الجزائر: من هو سعيد شنقريحة خلف قايد صالح؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن الرئيس الجزائري، اليوم الإثنين، اللواء سعيد شنقريحة، في منصب رئيس أركان الجيش بالنيابة، في أعقاب وفاة الفريق، أحمد قايد صالح، صباح اليوم.

وجاء الإعلان بعد وفاة صالح إثر سكتة قلبية، بفترة وجيزة، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن الرئاسة "أن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، عين اللواء سعيد شنقريحة، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة".

من هو شنقريحة؟

وُلد شنقريحة عام 1945، بمنقطة القنطرة، محافظة بسكرة (جنوبي شرق)، والتحق بالعمل العسكري في الأعوام الأخيرة لثورة التحرير الجزائرية.

وتخصص شنقريحة المدفعية والتكتيك الحربي والاجتياح والاقتحام، وتخرج في سبعينيات القرن الماضي من الأكاديمية الحربية الروسية فوروشيلوف.

وشارك في حربي 1967، و1973 العربيتين ضد إسرائيل.

ونال رتبة لواء سنة 2003، وتولى لأعوام عديدة قيادة المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب)، البالغة الحساسية بالنسبة للأمن القومي الجزائري، نظرا للعلاقات المتوترة مع المغرب، بسبب قضية الصحراء، خاصة وأنها تتضم مخيمات اللاجئين الصحراويين بمحافظة تندوف.

وأشرف شنقريحة على إعداد استراتيجية تأمين الحدود الشاسعة على مسافة تفوق الـ1000 كلم، في الجهة الجنوبية الغربية للبلاد.

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ويُعد شنقريحة من صقور الجيش الجزائري، كونه من أقوى وأقدم الضباط الكبار الذين شغلوا مناصب حساسة، وهو قائد القوات البرية، منذ 18 أيلول/ سبتمبر 2018.

وتردد اسمه سابقا، في الأوساط السياسية الجزائرية بأنه مقرب من الفريق أحمد قايد صالح، لكونه رفيق السلاح.

وشنقريحة قليل الظهور في وسائل الإعلام، ويشاهد فقط في المناسبات الرسمية خلف أو بجانب أحمد قايد صالح.

وفي أكبر عملية تغييرات تطال قادة المناطق العسكرية صيف 2018، تمت ترقية شنقريحة من قائد المنطقة الثالثة إلى قائد للقوات البرية (أكبر قوة داخل الجيش من حيث العدد والعتاد)، وفي 18 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.

وجرى التقليد في الجيش الجزائري، أن تسند رئاسة الأركان لقائد القوات البرية منذ الاستقلال.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، وفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إثر سكتة قلبية.

وأعلنت حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ولـ7 أيام في القطاعات العسكرية.