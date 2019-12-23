ليبيا: الإتحاد الأوروبي يدعو الى وقف العمليات العسكرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في ليبيا، إلى وقف العنف والعودة إلى العملية السياسية، في ظل التوتر في محيط العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في بيان، اليوم الإثنين، على عدم إمكانية حل الصراع في ليبيا بوسائل عسكرية، وشدد على ضرورة التركيز على المقترحات السياسية المقدمة من الأمم المتحدة، والتي تم التفاوض فيها، وكما أوضح ضرورة التزام كافة أعضاء المجتمع الدولي بحظر السلاح المفروض على ليبيا.

ولفت ستانو أن الاتحاد الأوروبي، يدعم المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ودعا كافة الأطراف في ليبيا، إلى وقف العمليات العسكرية، ولا سيما في محيط العاصمة، واستئناف الحوار السياسي.

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وأشار بيان صادر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة من ينتهكونه.

ودعت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، جميع الأطراف في ليبيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل حماية المدنيين بشكل جيد، قائلة إن "هذا الهجوم ومثله مما حدث في طرابلس سابقاً يثبت ضرورة الحل السياسي".

وتجدر الإشارة أن في 12 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قوات حفتر في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد في الواقع.

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