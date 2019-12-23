صحيفة: الإمارات رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في جهود مكافحة غسيل الأموال

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة خليجية، منذ تأسيس دولة الإمارات كان استشراف المستقبل يتم على عدة صعد ، فهي لا تكتفي بمعرفة متطلبات التنمية بهدف الاستعداد لها، لكنها كذلك كانت تواجه التحديات للتعامل معها وفق أفضل السبل، ومن تلك التحديات والمخاطر والمعوقات ما عملت عليه الدولة منذ عشرات السنين وهو ما أبلغت به مجلس الأمن الدولي حول جهودها المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع التمويل التي تعتبر ضرورة لا غنى عنها في الحرب الهادفة لاجتثاث الوباء وما يشكله من خطر على جميع دول العالم.. وكانت تلك الجهود كفيلة بأن تجعل الإمارات ضمن أفضل 5 دول في العالم بمكافحة غسيل الأموال ومنع وصول أي تمويلات لجهات أو جماعات خطرة في كل مكان.



ولفتت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين إلى أن الفساد يعتبر من أخطر الآفات التي تعيق التنمية وتقدم أي دولة، لأنه ينخر في جميع المفاصل الضرورية، ومن هنا تأتي استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك ترسيخاً لمكانة الدولة في الشفافية وجهودها المتواصلة للعمل الجماعي والتعاون الدولي بما يضمن عملية منظمة لمكافحة الآفة وضبط عمليات التمويل ومنع أي تلاعب أو محاولة للالتفاف على الإرادة الدولية الجامعة بضرورة منع وصول أي أموال للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون والمحظورة بأي شكل كان، وهذا يستوجب تنسيقاً على أوسع نطاق ممكن، ومن هنا أتى "إعلان أبوظبي" الذي كان حصيلة لمباحثات شارك فيها آلاف المعنيين وتم إيصال خلاصة تلك الجهود والتوصيات إلى 185 دولة حول المعايير الواجبة وضرورة الالتزام بها، من قبل الجميع.

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وذكرت أن الجهود المباركة التي تقوم بها الدولة، تأتي انطلاقاً من دورها العميق في أن الكثير من التحديات يكمن التعامل الأفضل معها عبر قواعد بيانات دولية وهذا يقتضي تعاوناً يقوم على الشفافية والوضوح وبما يرقى إلى نهج عمل ملزم لجميع الدول المشاركة والتي تسعى لتحقيق الأهداف التي تهم العالم والأمم المتحدة على السواء، وهو ما يستوجب أعلى درجات الكفاءة والمهنية لما لها من دور كبير في إنجاح مساعي تحقيق الأهداف الكبرى المرجوة.

وأكدت "الوطن " في ختام افتتاحيتها أن الإمارات رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في جهود التنبه لضرورة مكافحة غسيل الأموال، سواء عبر القوانين الوطنية والتشريعات ذات الصلة، أو عبر جهودها في جميع العالم على ضرورة العمل بما يضمن حرمان الجهات المشبوهة من الحصول على أي تمويل كان، وهي في سبيل ذلك وقعت اتفاقيات حول هذا الأمر مع عشرات الدول والمنظمات المعنية التي تشاركها ذات الأهداف النبيلة، وذلك انطلاقاً من شفافيتها ووضوحها ومساعيها التي ترفد الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله كافة