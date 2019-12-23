شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت بسب حريق في محطة التحويل الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسة (العمرية AW) بمطار الكويت الدولي ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمطار وعن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري أن العمل جار للسيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء والجهات المعنية مبيناً انه سيتم بعدها العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق بشكل كامل وفي أسرع وقت.