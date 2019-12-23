وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، بتوفير أقصى درجات الحماية للمتظاهرين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الغانمي التقى، اليوم، قائد عمليات البصرة، وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات الامنية في المحافظة".
وأضاف أن "رئيس الأركان وجه بضرورة توفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين، بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباراتي ومطاردة الخارجين عن القانون".
وأكد الغانمي بحسب البيان، "حرصه على إدامة وتمتين العلاقة مع المواطنين والتعاون معهم ليكونوا يدٍ واحدة ضد كل من تسول نفسه العبث بأمن البصرة الفيحاء"، مشيداً بـ "الجهود الحثيثة لقيادة عمليات البصرة والاجهزة الامنية الاخرى التي تقوم بعمل كبير في حفظ الامن والاستقرار لهذه المحافظة العزيزة".
وأضاف أن "رئيس الأركان وجه بضرورة توفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين، بالاضافة الى تفعيل الجهد الاستخباراتي ومطاردة الخارجين عن القانون".
وأكد الغانمي بحسب البيان، "حرصه على إدامة وتمتين العلاقة مع المواطنين والتعاون معهم ليكونوا يدٍ واحدة ضد كل من تسول نفسه العبث بأمن البصرة الفيحاء"، مشيداً بـ "الجهود الحثيثة لقيادة عمليات البصرة والاجهزة الامنية الاخرى التي تقوم بعمل كبير في حفظ الامن والاستقرار لهذه المحافظة العزيزة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش يوجه عمليات البصرة بتوفير اقصى درجات الحماية للمتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.