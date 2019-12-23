سائرون تجتمع في البرلمان لمناقشة قانون الانتخابات والمرشحين لرئاسة الوزراء

أفاد مصدر برلماني، الاثنين، باجتماع كتلة سائرون النيابية في مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات والمرشحين لرئاسة الوزراء. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "كتلة سائرون النيابية اجتمعت في مقرها بمجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي". وأضاف أن "الاجتماع جاء لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب والاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية والتي تتضمن التصويت على قانون الانتخابات. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية والتي تتضمن التصويت على قانون الانتخابات.

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