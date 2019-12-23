أدت الشابة اللبنانية زينب مغنية أغنية تحمل عنوان "سيدنا المسيح"، تزامنا مع إقتراب حلول عيد الميلاد المجيد، تحمل في طيّاتها رسالة مفعمة بالمحبة والتسامح. وكانت زينب وهي شابة محجبة كتبت على صفحتها على الفايسبوك :"الاديان ما بتفرقنا ..الاديان هيي وحدا اللي بتجمعنا"بتمنى كون قدرت وصّلت رسالتي من خلال هالعمل المتواضع اللي بهديه لكل الاحباب بلبنان والوطن العربي بمناسبة عيد الميلاد المجيد اللي بيجمعنا فيه "سيدنا المسيح". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محجبة تغني للمسيح... 'الأديان ما بتفرقنا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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