الاستخبارات: القبض على المسؤول عن توزيع الرواتب للدواعش وعوائلهم في القائم

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية لعناصر "داعش" وعوائلهم في قضاء القائم بمحافظة الأنبار. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرمانة بقضاء القائم _ الانبار".



وأضافت المديرية، أن "الإرهابي هو المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية (الكفالات) للدواعش وعوائلهم في المحافظة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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