نائب كردي يؤكد على أهمية عبور الأزمة بشكل توافقي

أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الاثنين، على أهمية الخروج من الأزمة الحالية بشكل توافقي، مشدداً على أن أي شخص يتم ترشيحه لرئاسة الوزراء ينبغي أن يكون قادراً على التصدي للمهام والأزمات الموجودة على الساحة، بغية العبور للمرحلة المقبلة.
وقال ميرزا في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة ولفترة زمنية معينة يتم الاتفاق على مهامها بغية تجاوز الأزمة وتحقيق مطالب الجماهير والإعداد للانتخابات المقبلة"، مبيناً أن "الوضع في العراق صعب ولا يحتمل التصعيد أو الخلافات".
وأضاف، أن "أي شخص يتم ترشيحه لهذه المرحلة ينبغي أن يكون قادراً على التصدي لها وللمهام والأزمات الموجودة على الساحة، بغية العبور للمرحلة المقبلة"، متابعاً أن "تلبية مطالب العراقيين في توفير الخدمات والقضاء على البطالة وإصلاح العملية السياسية هي مطالب واقعية وعلينا جميعا التعاون على تلبيتها من خلال حكومة قوية قادرة على تحقيقها بالشكل الأمثل".
وأضاف، أن "أي شخص يتم ترشيحه لهذه المرحلة ينبغي أن يكون قادراً على التصدي لها وللمهام والأزمات الموجودة على الساحة، بغية العبور للمرحلة المقبلة"، متابعاً أن "تلبية مطالب العراقيين في توفير الخدمات والقضاء على البطالة وإصلاح العملية السياسية هي مطالب واقعية وعلينا جميعا التعاون على تلبيتها من خلال حكومة قوية قادرة على تحقيقها بالشكل الأمثل".
واكد ميرزا، على "أهمية الخروج من هذه الأزمة بشكل توافقي بغية العبور إلى المرحلة المقبلة بشكل صحيح".
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