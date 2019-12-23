الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، صحة تصريحات منسوبة إلى وزير مليشيا حزب الله في الحكومة محمود قماطي حول موافقة زعيم تيار المستقبل ودعمه لتكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "نشرت صحيفة (نداء الوطن) تصريحاً للوزير محمود قماطي، بشأن موقف سعد الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتأليف الحكومة".

وأكد أن المعلومات المنسوبة إلى الوزير القماطي غير صحيحة على الإطلاق، لافتا إلى أنها "لو صحت فليس هناك ما كان يمنع الحريري وكتلة تيار المستقبل من التسمية أو الموافقة على المشاركة في الحكومة وهو ما لم ولن يحصل".

وتابع البيان: "في الواقع، فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية أنه لن يقترح أسماء، ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره، وهو ما اقتضى التوضيح".

وكانت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر اليوم أن الوزير قماطي كشف للصحيفة الأحد عن أن تسمية دياب "جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من سعد الحريري، وبعد نيل دعمه ووعده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة".