الجزائر تعلن الحداد الوطني وتعيين رئيس أركان للجيش بالإنابة خلفاً لقايد صالح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين إن الرئيس عبد المجيد تبون عين اللواء سعيد شنقريحة رئيساً لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح، كما أعلن الرئيس الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. وتم الإعلان عن وفاة قايد صالح في وقت سابق اليوم، بنوبة قلبية عن عمر يناهز 80 عاماً. وشنقريحة قائد القوات البرية في البلد الذي يتمتع فيه الجيش بنفوذ سياسي كبير.





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