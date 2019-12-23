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سلطات الاحتلال تسمح لـ 55 من مسيحيي غزة بزيارة بيت لحم والقدس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السماح للعشرات من مسيحيي قطاع غزة لدخول الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد. وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، إنه "من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحاً إسرائيلياً لدخول الضفة الغربية والقدس". وأضاف أنه لا يزال بانتظار الموافقة على بقية الطلبات حتى يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي القطاع المشاركة في احتفالات عيد الميلاد. ومن بين من صدرت لهم الموافقة 3 قصّر و47 يتجاوز سنهم الستين. وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر من غزة إلى القدس، حيث تم صلب المسيح وفقاً "للعهد الجديد"، وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث وُلد المسيح. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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