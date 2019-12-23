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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطات الاحتلال تسمح لـ 55 من مسيحيي غزة بزيارة بيت لحم والقدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السماح للعشرات من مسيحيي قطاع غزة لدخول الضفة الغربية والقدس بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد. وقال كامل عياد، مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، إنه "من بين 600 طلب تم تقديمها الأسبوع الماضي تلقينا حتى الآن فقط 55 تصريحاً إسرائيلياً لدخول الضفة الغربية والقدس". وأضاف أنه لا يزال بانتظار الموافقة على بقية الطلبات حتى يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي القطاع المشاركة في احتفالات عيد الميلاد. ومن بين من صدرت لهم الموافقة 3 قصّر و47 يتجاوز سنهم الستين. وسيسمح للحاصلين على تصاريح بالسفر من غزة إلى القدس، حيث تم صلب المسيح وفقاً "للعهد الجديد"، وكذلك مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية حيث وُلد المسيح. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسيحيين في غزة يقدر بنحو ألف شخص.
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