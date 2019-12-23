مقتل 3 "أجانب" في جنوب دمشق بقصف إسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

لقي 3 أشخاص "غير سوريين" مصرعهم في قصف بالصواريخ شنته إسرائيل على جنوب دمشق مساء الأحد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين. وقال المرصد إنه "يرجح أن القتلى يحملون الجنسية الإيرانية وأنهم قتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق". وأكدت المنظمة غير الحكومية، ومقرها في لندن لكنها تحظى بشبكة نشطاء واسعة على الأرض، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت الليلة الماضية أن وسائط الدفاع الجوي الخاصة بالجيش السوري تصدت لصواريخ أطلقتها إسرائيل على الأراضي السورية، دون الإشارة لسقوط قتلى. وأشارت (سانا) إلى أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت في نحو الساعة 11 ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة"، مضيفة أن "أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق". ومنذ نحو شهر أطلقت إسرائيل هجومين في يومين متتالين على أهداف بمحيط دمشق، مما أسفر، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً بصفوف ميليشيات تابعة لإيران وجنود سوريين. وأعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن القصف الثاني، الذي وقع في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في واحدة من المرات القليلة التي يقر فيها بمسؤوليته عن هجوم مماثل.

