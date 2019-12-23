مسؤول: جهات خارجية تسعى لخراب الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

اتهم رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، جهات خارجية لم يسمها، "بالسعي إلى إحلال الخراب في الأردن". وأضاف الفايز في محاضرة ألقاها في جامعة البتراء، اليوم الإثنين، أن "هذه الجهات تستخدم الأخبار المفبركة وسيلة لتحقيق أهدافها في الخراب". وأوضح رئيس مجلس الأعيان ذلك على سبيل المثال، "بالأخبار المفبركة المتعلقة بانتشار الفساد في المملكة، والتي هدفها إحداث حالة من التذمر والفوضى لدى أفراد الشعب الأردني". وقال إنه "لا يمكن أن يكون هناك أردني يسعى لخراب بلده، في الوقت الذي يعتبر فيه الأردن بلد معجزة، لاسيما وأنه ما زال يحقق تقدماً، في وقت تنعدم فيه الموارد الكافية لمساعدة الدولة". ودعا الفايز الشباب الأردني إلى" التركيز على وجود إيجابيات في الأردن والحديث عنها، وترك الإشاعات والأخبار المفبركة عن الفساد، والتي تقف خلفها مخططات خارجية تسعى للخراب". كما دعا رئيس مجلس الأعيان الحكومة إلى "العمل على استراتيجيات جديدة لدعم الشباب الأردني وتمكينهم في المجتمع، بعدما فشلت كل الاستراتجيات القديمة في ذلك".

