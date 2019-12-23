«بلاتينوم ليست»: للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية «الإحتفال بليلة رأس السنة»

كشف حساب "بلاتينوم ليست" والمسئول عن الفعاليات الفنية في السعودية وأكثر من دولة عربية عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 .

يأتي ذلك في للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

ونشرت الصفحةالرسمية لـ "بلاتينوم ليست" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، ملصقا دعائيا تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 من الشهر الجاري ، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي".

وجاء في التعليق على "البوستر": "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".