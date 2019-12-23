بلدية حارة صيدا انجزت بناء جدار الدعم وصيانة الطريق في منطقة التعمير

اعلنت بلدية حارة صيدا اليوم عن انجاز ترميم واصلاح احد الجدارين والطريقين الفرعيتين في ​منطقة التعمير​، اللذين انهارا بفعل العاصفة التي ضربت ​لبنان​ في اواسط فصل ​الشتاء​ المنصرم، وكشفت ان الطريق والجدار الاخرين في منطقة المبرك على طريق جباع في البلدة سيصار الى بدء العمل بهما قريبا من قبل ​وزارة الاشغال​ العامة.

وتوجه رئيس ​البلدية​ ​سميح الزين​ بالشكر الى رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​محمد رعد​ والنائب ​بهية الحريري​ ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لرعايتهم واهتمامهم وسعيهم الذي اسفر عن تلزيم اعادة بناء الحائط والطريق وانجاز العمل بهما، كما حيا جهود المجلس البلدي الذي تابع يوميا ورشة العمل.