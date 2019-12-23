الوزير جبق عقد لقاء مع الموظفين والعاملين في الوزارة لمناسبة الأعياد

إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق الموظفين والعاملين في الوزارة في لقاء ودي لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي والمدير العام للوزارة وليد عمار، ومدير مكتب وزير الصحة حسن عمار.
ولفت جبق في كلمة ألقاها إلى أنه، "وبعد مضي حوالى سنة على تسلمه وزارة الصحة في بداية شهر شباط الماضي، رغب في لقاء مميز مع موظفي وزارة الصحة والعاملين فيها، للتنويه بما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة الشعب اللبناني وتأمين حاجات المواطنين وطلباتهم على صعيدي الإستشفاء والدواء، وذلك بالتنسيق مع الشريك الأساسي لوزارة الصحة المتمثل بمنظمة الصحة العالمية التي يتم العمل معها تحت مظلة واحدة لتطوير القطاع الصحي في لبنان".
وتقدم جبق بالشكر للموظفين لما يظهرونه من تفان والتزام يدفعانهم إلى القيام بواجبهم على أكمل وجه، مشيرا الى أن "هذا اللقاء العائلي يشكل نقطة مضيئة في ظل الواقع الصعب والأسود في لبنان بهدف إعادة بعض البهجة والفرح إلى يومياتنا، والتأكيد أننا في وزارة الصحة وكشعب لبناني نحب الحياة والعيش وحريصون على الإحتفال بالأعياد وإزالة صبغة الكآبة عنها".
وتمنى وزير الصحة العامة على الموظفين والعاملين عيد ميلاد مجيدًا وسنة جديدة ناجحة ومستقرة، متمنيًا أن تحمل الأفضل للبنان ولا سيما وسط الأزمة الإقتصادية والاجتماعية التي تلقي وزرها على الجميع.
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