استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "الغارات الصهيونية على سوريا وانتهاكها الاجواء اللبنانية في عمل عدواني يكشف عن طبيعة الكيان الهمجية التي كانت ولا تزال مصدر تهديد للاستقرار في منطقتنا وهو يتحمل كل تبعات عدوانه، ونحن نضع هذا العدوان برسم المجتمع الدولي المطالب بادانة اسرائيل ومعاقبتهاعلى عدوانها وانتهاكها سيادة لبنان".
وراى ان "هذا العدوان يندرج في اطار ردة الفعل الانتقامية على الانتصارات التي تحققها سوريا وحلفاؤها في دحر العصابات الارهابية عن ادلب، مما يكشف عن تماهي هذه العصابات مع حليفها الصهيوني الذي يريد اضعاف سوريا ومحور المقاومة، فسوريا القوية بجيشها وشعبها وحلفائها ستدحر كل اعتداء يستهدفها وهي كانت وستبقى عصية على كل عدوان".
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ قبلان إستنكر الغارات الإسرائيلية على سوريا وإنتهاكها الاجواء اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.