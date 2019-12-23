رسيتال ميلادي في جران البترونية

احتفلت بلدة جران البترونية ب​عيد الميلاد​، فنظمت بلديتها رسيتالا ميلاديا بعنوان "جران ترنم"، في قاعة ​كنيسة مار شربل​، أحياه مرنمون من شباب وشابات البلدة في حضور رئيس ​البلدية​ المهندس سمير باز والأعضاء وكاهن الرعية الخوري جورج واكيم وحشد من الأهالي.

وألقى الخوري واكيم كلمة، تناول فيها "تواضع ​السيد المسيح​ في ميلاده، الذي نشر الفرح رغم غياب الماديات والبذخ، علها تكون رسالة رجاء وفرح وسط المحن والتجارب الاقتصادية الحالية".

كما كانت زيارة للمغارة الميلادية التي أقيمت الى جانب الطريق العام. بعدها انتقل الجميع الى مائدة الضيافة الميلادية.