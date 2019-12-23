صرخة لاهالي البترون لاعادة ضخ المياه للمنطقة

أطلق أهالي منطقة ​البترون​ صرخة مطالبين المسؤولين باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة ضخ ​المياه​ للمنطقة، مشيرين الى المصاريف الاضافية التي يتكبدونها لشراء المياه في ظل ​الأزمة​ المعيشية الحالية. وكان قائمقام البترون روجيه طوبيا أصدر قرارا يقضي بإقفال معاصر الزيتون على أن يصار إلى إعادة ضخ المياه بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تجريها ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​.

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