الكرملين: العقوبات الأميركية الأخيرة لن تبقى دون رد

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن "موسكو سترد على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا، وأن الخطوات الانتقامية ستلبي بالكامل المصالح الوطنية لروسيا"، مشدداً على أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الرد"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الخطوات لن تبقى دون معاملة بالمثل في أي حال من الأحوال".
وشدد على أن "كيف ومتى يتم ذلك سيكون مسألة تتعلق بالمصالح الوطنية لروسيا"، معلناً أنه "سيتم اتخاذ خطوات انتقامية عندما ستلبي على أفضل وجه المصالح الوطنية لبلدنا".
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