الحكومة الايرانية: سنرغم اميركا على التراجع اعتمادا على قدراتنا الوطنية

اكد المتحدث باسم الحكومة ال​ايران​ية ​علي ربيعي​ ان "ايران ستحبط الحظر وترغم ​اميركا​ على التراجع من خلال الاعتماد على قدراتها الوطنية واستثمار الطاقات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "الحظر الاميركي على ايران سيبوء بالفشل"، قائلا "من خلال هذه الرؤية وبالاعتماد على الطاقات الداخلية والاستفادة من الامكانيات الدبلوماسية ، سنرغم اميركا على التراجع، ونحن نولي اهتماما لمتطلبات هذا المسار، متطلبات هذا المسار ليست سوى جهود لزيادة الرضا العام، وتعزيز التفاهم المشترك مع الشعب ، وتطوير ​الاقتصاد​ داخليا".

وفيما يتعلق بانسحاب ​الحكومة الايرانية​ من ​الاتفاق النووي​، لفت ربيعي إلى أن "اولویتنا الحفاظ على الاتفاق النووي وهو اتفاق شامل، لقد ناقشنا مرارا شروط الاتفاق النووي، وستتخذ الحكومة موقفها بعد دراسة مواقف الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي".